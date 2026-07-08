Граф Чарльз Спенсер поделился редким детским снимком со своей сестрой принцессой Дианой

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Associated Press

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На снимке Чарльз и леди Диана запечатлены детьми. Он одет в белую футболку и шорты, он сидит на качеле, а Диана запечатлена стоя рядом с ним одетая похоже в боди.

«Летний момент, 60 лет назад», — подписал снимок Чарльз Спенсер.

Чарльз и Диана Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Ранее граф Спенсер уже неоднократно делился фотографиями со своей покойной сестрой принцессой Уэльской Дианой.

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Недавно, напомним, граф Спенсер женился в четвертый раз и показал свои фотографии со свадьбы.

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