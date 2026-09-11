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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
23
Время на прочтение
1 мин

Граф Чарльз Спенсер показал, как выглядит книга, которую он написал о своей сестре — принцессе Диане

Единственный брат принцессы Дианы — граф Чарльз Спенсер — показал книгу, которую он написал о своей знаменитой сестре.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Граф Чарльз Спенсер

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Спенсер анонсировал ранее выпуск книги, в которой он планировал разоблачить «неправду» и поделиться другими «откровениями, которые привлекут значительное внимание публики и поклонников принцессы Уэльской Дианы.

«Для автора всегда волнительный и радостный момент — впервые взять в руки печатный экземпляр новой книги. Для меня же это особенно значимо в случае со „Лебединой песней“ (Swan Song) — самой личной из десяти книг, написанных мною за последние три десятилетия.

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

По сути, это простое посвящение сестре — женщине необыкновенной — от ее брата.

Месяц назад я в течение трех дней читал «Лебединую песню» для записи аудиоверсии. Закончив работу, я подумал: «Это именно то, что я хотел и должен был сказать, — и, полагаю, она одобрила бы каждое слово», — написал в подписи под постом Чарльз Спенсер.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

На фотографиях, которыми поделился граф, он запечатлен стоя у окна с довольно толстой книгой в руках.

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

Граф Чарльз Спенсер / © Instagram Чарльза Спенсера

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