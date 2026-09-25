Граф Чарльз Спенсер рассказал, как принц Гарри с детьми и женой гостил в его поместье

Чарльз Спенсер / © Associated Press

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62-летний граф Спенсер рассказал о визите семьи принца Гарри в его родовое поместье в июле во время своего выступления на британском ток-шоу «Лоррейн» в среду, 23 сентября, обсуждая свои новые мемуары «Лебединая песня: Диана, моя сестра».

«Гарри приехал погостить летом со своей семьей, и это было чудесно», — сказала Спенсер, приоткрывая завесу тайны над этим частным визитом. «Хотя, когда я смотрю на это, знаете, так грустно. Я видел, как бегали двое маленьких детей, и как грустно… Можете себе представить, какой бы была бабушка Диана? Баловала бы их до невозможности».

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Принц Гарри и принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

В эксклюзивном интервью People Чарльз Спенсер дал интервью, в котором обсудил сенсационные мемуары.

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Он рассказал, что сообщил о книге принцам Уильяму и Гарри одновременно с его старшими сестрами – 71-летней Сарой и 69-летней Джейн.

Напомним, в сенсационных мемуарах граф Спенсер также нарушил молчание по поводу ссоры между принцами Уильямом и Гарри

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

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