Графине Уэссекской - 57: что мы знаем о любимой невестке королевы Елизаветы II

Супруга младшего сына королевы Елизаветы II – принца Эдварда – Софи Уэссекская, сегодня отмечает 57-летие.

Софи Рис-Джонс родилась 20 января 1965 года в Оксфорде. Она была вторым ребенком в семье (у Софи есть старший брат Дэвид). Назвали ее в честь сестры ее отца, которая умерла за десять лет до рождения Софи.

Девочка хорошо училась в школе, потом в колледже и получила высшее образование по специальности "Секретарь". Но работать начала в сфере по связям с общественностью. Ее многолетний опыт помог Рис-Джонс в 31 год открыть собственное PR-агентство RJH Public Relations.

Графиня Уэссекская Софи / Associated Press

Благодаря работе в PR Софи и познакомилась со своим будущим мужем принцем Эдвардом. В 1993 году принц Эдвард организовал благотворительное мероприятие "Реальный теннис", а пиаром этого мероприятия как раз и занималась Софи. История умалчивает детали того, как начался роман между ними, но служебные отношения переросли в романические.

Свадьбу Софи и Эдвард сыграли в 1999 году. После этого Софи оставила свой бизнес, начала выполнять королевские обязанности и стала попечителем ряда организаций. Софи и Эдвард являются основными представителями королевы Елизаветы II на зарубежных мероприятиях королевской семьи.

Графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард, свадьба 1999 год / Associated Press

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В браке у пары родилось двое детей – дочь Луиза в 2003-м и сын Джеймс в 2007-м. Еще до того как Софи забеременела дочерью, она пережила в 2001 году внематочную беременность. Луиза родилась на месяц раньше предполагаемого срока в результате экстренного кесарева сечения. В процессе родов мать и ребенок перенесли сильную кровопотерю из-за разрыва плаценты.

Графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард / Associated Press

Через четыре года, в 2007-м, вновь с помощью кесарева сечения Софи родила сына. Софи и Эдвард договорились с королевой Елизаветой, что их дети не будут называться принцами и принцессами и Королевскими Высочествами.

Графиня Уэссекская Софи / Associated Press

Девочки, рожденные от этого брака, будут называться леди. Первый сын будет носить титул учтивости виконта Северна, последующие сыновья — приставку "Достопочтенный". Однако, как видим, пара остановилась на рождении двоих детей.

Графиня Уэссекская Софи / Associated Press

Графиня Уэссекская Софи и принц Эдвард с детьми / Associated Press

Кстати, Софи, как и ее племянник принц Уильям, левша. А еще у нее нет стилиста, все наряды и образы для своих светских выходов графиня подбирает себе самостоятельно. И делает это, надо сказать, весьма неплохо.

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