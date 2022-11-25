Графиня Софи блистала на банкете: любимая невестка королевы надела на прием украшения в ее честь

Недавно на государственном банкете в Букингемском дворце блистала невестка королевы Елизаветы II – графиня Софи Уэссекская.

Мы увидели ее в роскошном образе, цвет платья Софи подобрала очень удачно, а еще надела украшения, которые чтили память покойной королевы Елизаветы II.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Associated Press

57-летняя графиня Уэссекская блистала на приеме в честь президента ЮАР Сирила Рамафоса в аквамариновой тиаре. Эта тиара была изготовлена специально для Софи, которая впервые появилась в ней на публике в день торжеств по случаю возведения на престол князя Монако Альбера II в 2005 году.

Как пишет The Court Jeweller, у этой тиары есть уникальная особенность. Украшение можно трансформировать и носить как ожерелье. Софи сделала так для гала-концерта в Лондоне в 2006 году.

Графиня Софи на коронации князя Альбера II в 2005 году / Фото: Getty Images

Свой вечерний образ графиня Софи дополнила двумя украшениями, принадлежавшими ее покойной свекрови Елизавете II - серьгами из грушевидного бриллианта Demi-Parure и современным ожерельем с бахромой. Софи и королева были очень близки, говорят, именно жена младшего сына монарха была самой любимой невесткой Елизаветы II. Очевидно, что надеть эти украшения Софи решила в честь дани уважения своей свекрови.

Украшения графини Софи / Фото: Associated Press

Графиня Софи и принц Эдвард / Фото: Getty Images

Напомним, на банкете мы также увидели роскошные выходы королевы-консорта Камиллы в сапфировой тиаре королевы Елизаветы II, а также образ принцессы Уэльской, которая надела знаменитую тиару "Узелки любви", принадлежавшую ранее принцессе Диане.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Читайте также: