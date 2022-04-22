Графиня Софи и принц Эдвард отменили часть королевского тура в честь Елизаветы II

Старшие члены британской королевской семьи один за другим отправляются в туры в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II.
Ранее такие поездки уже совершили принц Уильям и герцогиня Кэтрин, они побывали в странах Карибского моря.
Принц Чарльз и герцогиня Камилла ездили в тур по Ирландии. А принц Эдвард и графиня Софи готовятся к поездке в Антигуа и Барбуду, Гренаду, Сент-Люсию и Сент-Винсент и Гренадины с 22 по 28 апреля. Буквально вчера было объявлено, что пара в последнюю минуту отменила поездку в Гренаду. Сообщается, что это произошло после консультаций с правительством Гренады и по совету генерал-губернатора.
В заявлении Дворца сообщили, что пара надеется приехать в туда позже, но пока не известно, когда именно, пишет Royal Сentral.
Софи и Эдвард вылетают сегодня. Во время визита в Сент-Винсент и Гренадины принц Эдуард встретится со спортсменами, готовящимися к Играм Содружества, которые пройдут в Бирмингеме этим летом. А Софи Уэссекская поговорит с женщинами, которые помогли организовать реакцию сообщества на извержение вулкана Ла-Суфриер.
Их Королевские Высочества также поздравят тех, кто недавно получил Золотую премию герцога Эдинбургского, которая является наследием принца Филиппа.
Они также встретятся с легендарными игроками в крикет Вест-Индии и национальными командами Антигуа по гребле, а также отметят семидесятилетнее правление королевы.
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