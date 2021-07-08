Графиня Софи и принцесса Александра очаровали образами на мероприятии в Бристоле

Все больше мероприятий посещает в качестве работающего члена королевской семьи графиня Софи Уэссекская.

6 июля графиня Уэссекская вместе с двоюродной сестрой королевы Елизаветы II – принцессой Александрой, посетили ферму Windmill City Farm в Бристоле.

56-летняя Софи появилась на публике в белом жакете, под который подобрала белый топ, юбку синего цвета длины миди с крупным цветочным принтом и серые замшевые туфли на каблуках и с застежками, которые мы на Софи уже видели ранее. В руках графиня несла синий клатч из кожи крокодила – тоже один из ее любимых. Тонкая золотая цепочка с кулоном была на шее у графини, также она была в серьгах-висюльках.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

84-летняя принцесса Александра также выглядела очень элегантно. Она была в бледно-розовом жакете с круглым воротником, на шею завязала платок, который смотрелся как галстук, также на ней была серая юбка-плиссе с мелким гороховым принтом и черные замшевые балетки. В руках принцесса Александра держала кожаную розовую сумку на металлическом ремешке и была в широкополой шляпе. А из украшений выбрала серьги с камнями и брошку на груди.

Принцесса Александра и графиня Софи Уэссекская / Getty Images

Позже Софи посетила также Ассоциацию собак-поводырей, куда приехала, чтобы открыть новый региональный центр на юго-западе и отпраздновать 90-летие благотворительной организации. Принцесса Александра во время этого визита официально передала покровительство Софи, сама принцесса была патроном с 1954 года.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

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