Графиня Софи Уэссекская посетила штаб батальонов в Булфорде

Графиня Уэссекская Софи продолжает выполнять свои королевские обязанности.

Вчера, 22 марта супруга принца Эдварда в роли королевского полковника посетила штаб батальонов в Булфорде, Уилтшир.

Графиня Уэссекская / Getty Images

На прошлой неделе графиня Софи представляла Корону в Нью-Йорке, посетив ряд мероприятий в городе. Поскольку королева Елизавета II начинает постепенно отказываться от королевских обязанностей, роль Софи в "Фирме" оказывается не менее важной, чем роли герцогини Корнуольской или герцогини Кембриджской.

В Уилтшир 57-летняя Софи прибыла в белом удлиненном жакете и светлой юбке. В руках держала бежевый клатч и была в бежевых туфлях на каблуках.

Графиня Уэссекская / Getty Images

Визит был частью ее роли Королевского полковника 5-го стрелкового полка.

Королевские эксперты считают, что именно Софи со своей практичностью и деловой уверенностью напоминает многим о принце Филиппе, по которому на следующей неделе в Вестминстерском аббатстве состоится памятная служба.

Графиня Уэссекская / Getty Images

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