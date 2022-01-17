Графиня Софи Уэссекская провела несколько дней в Катаре, дворец поделился снимками

Графиня Уэссекская Софи новый год начала активно и уже успела побывать в Катаре.

На официальной странице королевы Елизаветы II в Instagram были опубликованы снимки графини Софи с разных мероприятий, которые она посетила.

"На этой неделе графиня Уэссекская побывала в Катаре с @orbis.me в качестве глобального посла Международного агентства по предотвращению слепоты @iapb.

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Во время визита Ее Королевское Высочество встретилась с катарскими организациями, благотворительными организациями и высокопоставленными лицами, которые продвигают программы по охране здоровья глаз и борются с предотвратимой слепотой во всем мире.

Графиня посетила Национальный музей Катара, чтобы узнать об их интерактивных выставках, предназначенных для слепых и слабовидящих.

Ее королевское Высочество также встретилась с членами афганской женской команды робототехников, которые были эвакуированы из Кабула в 2021 году и продолжают обучение в Дохе.

У посольства Великобритании в Катаре графиня посадила дерево в честь платинового юбилея королевы", говорится в сообщении.

У королевы Елизаветы II сейчас непростой период, ее среднего сына обвиняют в сексуальном насилии и на прошлой неделе монарх лишила его всех воинских званий и титула Его королевское Высочество. Но, есть в семье другие родственники, которые не запятнали свою репутацию.

Королева Елизавета II и принц Эндрю / Getty Images

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