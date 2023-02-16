Графиня Уэссекская была на грани жизни и смерти: история, которой королевская семья предпочитала не делиться

Графиня Уэссекская Софи в браке с принцем Эдвардом родила двоих детей – дочь Луизу и сына Джеймса. Но мало кто знает, что в момент первых родов Софи чуть не умерла.

Мы много пишем о королевских родах, рассказывали вам, как рожают королевские особы и чем чреваты домашние роды. История графини Уэссекской никогда ранее так широко не освещалась в прессе. Но издание express.co.uk поделилось некоторыми подробностями.

Графиня Уэссекская / Фото: Getty Images

Ее рассказал бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II - Айлза Андерсон. Она была одной их двух человек, которые утешали 38-летнюю графиню Софи, когда та рожала своего первого ребенку в больнице Фримли-Парк в графстве Суррей. К сожалению, ее муж принц Эдвард был в тот день занят и не мог присутствовать на родах. Леди Луиза родилась на несколько недель раньше запланированного срока (на 36-й неделе беременности графини), а ее мать Софи была госпитализирована во Фримли-парк после того, как испытала сильную боль в животе. Врачи быстро обнаружили, что она находится в критическом состоянии из-за потери крови, и произвели экстренное кесарево сечение. У нее была острая отслойка плаценты, состояние, при котором слизистая оболочка плаценты отделяется от матки.

Это может вызвать массивную кровопотерю у матери, а также дистресс и мертворождение у младенцев. Состояние Софи прогрессировало до такой степени, что было смертельно опасным и для нее, и для ее ребенка.

Графиня Уэссекская и принц Эдвард с новорожденной дочерью Луизой / Фото: Getty Images

Новорожденную, которая весила чуть больше двух килограммов, сразу после рождения забрали у матери и отправили в больницу Святого Георгия в Тутинге для специализированного лечения. В то же время Софи потеряла так много крови, что, говорят, была в 15 минутах от смерти. Графиня находилась в полубессознательном состоянии, и ей потребовалось массивное переливание крови, чтобы стабилизировать ее состояние.

Позже дворец выпустил официальное заявление, в котором говорилось:

"Ее Королевское Высочество и ее дочь находятся в стабильном состоянии. В качестве меры предосторожности ребенок был доставлен в региональное неонатальное отделение больницы Святого Георгия в Тутинге".

А через четыре года, в 2007-м, в том же госпитале Софи Уэссекская родила второго ребенка. Сын Джеймс появился на свет с помощью кесарева сечения. Он родился доношенным.

Графиня Уэссекская с детьми / Фото: Getty Images

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