Графиня Уэссекская посадила юбилейное дерево в Букингемском дворце

В Британии продолжаются мероприятия в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы.

Вчера, 31 марта, в Букингемском дворце графиня Уэссекская Софи встретилась с группой школьников из начальной школы Грейндж-Парк в Шропшире.

Графиня Уэссекская / Getty Images

Четвероклассник из Грейндж-Парк получил из рук Софи памятную юбилейную монету в пятьдесят пенсов, обозначающую семьдесят лет правления королевы, в ознаменование успешного завершения младших классов.

Графиня Уэссекская / Getty Images

Вместе с остальными учащимися четвертого класса главный лесничий герцогства Корнуолл Герайнт Ричардс изучил с учащимися различные обрезки деревьев и растений перед посадкой вяза.

Графиня Уэссекская / Getty Images

И наконец, Софи со школьниками посадила вяз в рамках инициативы Queen's Green Canopy в честь платинового юбилея правления королевы.

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