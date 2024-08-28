Графу Николаю исполнилось 25: датский дворец поделился фото именинника

Николай – старший сын принца Иоахима (младшего сына королевы Маргрете II) и его первой супруги принцессы Александры, графини Фредериксборгской. В честь именинника в Instagram датской королевской семьи было опубликовано фото и поздравление.

"У Его Превосходительства графа Николая сегодня день рождения, ему исполняется 25 лет. На первом фото @nikolaitildanmark поднимается на гору Ройс-Пик в Новой Зеландии, а на втором фото граф с семьей в Шато-де-Кей во Франции", - говорится в подписи под снимками.

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В январе 2023 года его бабушка королева Маргрете II объявила, что лишает своих внуков (но не всех) титулов принцев и принцесс. Это решение напрямую коснулось детей, рожденных от ее второго сына, принца Иоахима: Николая и Феликса — его сыновей от первой жены Александры, а также Афины и Хенрика - от второй жены принцессы Мари. Поэтому Николай теперь носит лишь титул графа.

Бенедикта Туструп и граф Николай фон Монпеза на Неделе моды в Копенгагене / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что граф Николай Монпеза выходил в светское общество со своей девушкой – моделью Бенедиктой Туструп, которая дебютировала на Неделе моды в Копенгагене.

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