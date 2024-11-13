Грандиозное возвращение Кейт: дворец сделал новое заявление о принцессе Уэльской

Принцесса Уэльская проведет свой ежегодный рождественский концерт 6 декабря, информирует CNN со ссылкой на дворец. В центре внимания мероприятия будет тема "насколько мы нужны друг другу, особенно в самые трудные времена нашей жизни" - тема очень близка Кейт, так как она в этом году проходила лечение от рака и уже публично рассказывала, насколько изменилась ее жизнь за это время.

Это будет уже четвертый рождественский концерт под руководством принцессы Кейт, который называется Together at Christmas (Вместе на Рождество). Проходит он в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в канун Рождества.

Принцесса Уэльская Кэтрин с семьей на рождественском концерте в 2023 году / Фото: Associated Press

В заявлении Кенсингтонского дворца говорится, что концерт этого года, организованный благотворительным фондом принца и принцессы "Королевский фонд", "прольет свет на людей со всей Великобритании, которые проявили любовь, доброту и сочувствие к другим членам своих сообществ". Около 1600 человек, номинированных за свою приверженность оказанию помощи нуждающимся, присоединятся в Вестминстерском аббатстве к членам королевской семьи и другим известным лицам.

Кэтрин посетит мероприятие со своим мужем принцем Уильямом и тремя детьми – принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Принцесса Уэльская Кэтрин с мужем и детьми на рождественском концерте в 2023 году / Фото: Associated Press

Напомним, на днях мы видели два новых выхода принцессы Кейт. Она посетила Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холле в Лондоне и на следующий день присутствовала на службе памяти возле Кенотафа.

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