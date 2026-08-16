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Греческая принцесса сделала особенный подарок новорожденной дочери Евгении и Джека Бруксбэнка
Принцесса Евгения Йоркская и Джек Бруксбэнк стали родителями третьего ребенка. А греческая принцесса Мари-Шанталь сделала их новорожденной дочери милый подарок.
Вскоре появилось первое фото новорожденной девочки, и его сделали ее родители - Джек Бруксбэнк и принцесса Евгения.
«Мы с Джеком с радостью сообщаем о появлении на свет маленькой Бруксбэнк. Мы безумно любим нашу девочку», — написала принцесса под фотографией.
Как выяснило издание «Point de Vue», новорожденная девочка была одета в одежду от бренда «Angel Wings», принадлежащего греческой принцессе Мари-Шанталь.
Это люксовый бренд детской одежды, основанный в 2000 году женой Павлоса, наследного принца Греции. Деталь, которая позволила им это обнаружить - фирменный принт в виде ангельских крыльев.
По данным французского СМИ, этот розовый вязаный боди из 100% хлопка пима и соответствующая шапочка с цветочным принтом были одними из первых подарков, полученных девочкой. Это неудивительно, учитывая чрезвычайно тесную дружбу между двумя парами. Более того, Мари-Шанталь и Павлос Греческие были одними из самых известных гостей на свадьбе Евгении и Джека в 2018 году.