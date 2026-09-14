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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Греческая принцесса в эффектном коктейльном платье на бретельках сходила на тусовку

Принцесса Греции Мария-Олимпия отлично проводит время в Нью-Йорке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Мария-Олимпия и Айви Гетти

Принцесса Мария-Олимпия и Айви Гетти / © Getty Images

30-летняя принцесса была запечатлена с своей подругой моделью Айви Гетти в нью-йоркском районе Нохо. Девушки шли по улице, когда их запечатлели фотографы.

Мария-Олимпия облачилась в черное мини-платье на бретельках, с крупной цветочной вышивкой и бахромой на подоле, сочетая наряд с голубыми сатиновыми босоножками на шпильках. Ее белокурые волосы были распущены и расчесаны по пробору, легкий макияж подчеркивал черты лица, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

Принцесса Мария-Олимпия и Айви Гетти / © Getty Images

Принцесса Мария-Олимпия и Айви Гетти / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как принцесса Греции посетила другое светское мероприятие в Нью-Йорке, где блистала в стильном комбинезоне.

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