Греческая принцесса в эффектном коктейльном платье на бретельках сходила на тусовку

Принцесса Мария-Олимпия и Айви Гетти / © Getty Images

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30-летняя принцесса была запечатлена с своей подругой моделью Айви Гетти в нью-йоркском районе Нохо. Девушки шли по улице, когда их запечатлели фотографы.

Мария-Олимпия облачилась в черное мини-платье на бретельках, с крупной цветочной вышивкой и бахромой на подоле, сочетая наряд с голубыми сатиновыми босоножками на шпильках. Ее белокурые волосы были распущены и расчесаны по пробору, легкий макияж подчеркивал черты лица, а маникюр был выполнен в светлом оттенке.

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Принцесса Мария-Олимпия и Айви Гетти / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как принцесса Греции посетила другое светское мероприятие в Нью-Йорке, где блистала в стильном комбинезоне.

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