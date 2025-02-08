Греческий принц женился, всего через несколько месяцев после развода: как выглядит его новая жена

Год в греческой королевской семье начался с радостного и красивого события - свадьбы.

7 февраля принц Греции Николаос женился на Хриси Вардиногианни в церкви Святого Николая Рагаваса в Афинах на религиозной церемонии бракосочетания.

Принц Греции Николаос и Хриси Вардиногианни / Фото: Getty Images

На празднике присутствовало около 50 близких друзей и членов семьи жениха и невесты. Церемония прошла всего через несколько месяцев после того, как греческая королевская семья объявила, что принц и его первая жена, принцесса Татьяна, разводятся после 14 лет брака.

Новая невеста принца была в день свадьбы одета в платье от греческого дизайнера Христоса Костареллоса и в старинную тиару-корсаж королевы Анны-Марии с бриллиантами. Платье женщины было оттенка айвори и прямого приталенного фасона. Также наряд был полностью украшен вышивкой белыми нитями и бисером.

Принц Греции Николаос и Хриси Вардиногианни / Фото: Getty Images

Образ невеста дополнила бриллиантовыми серьгами, лаконичным браслетом и белыми туфлями. Ее фата была украшена кружевом только на подоле.

Принц Греции Николаос и Хриси Вардиногианни / Фото: Getty Images

Принц Николаос - сын королевы Анны-Марии и покойного короля Константина, последнего короля Греции.

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