Грейс Келли на свадьбе Дианы и Чарльза: каким был образ монакской принцессы

У принцессы Уэльской Дианы сложились теплые отношения с княгиней Монако Грейс Келли, даже несмотря на значительную разницу в возрасте.

29 июля 1981 года принцесса Монако и жена князя Ренье III вместе со своим единственным сыном принцем Альбером (ныне князь Альбер II) посетила королевскую свадьбу леди Дианы Спенсер и принца Уэльского Чарльза в соборе Святого Павла в Лондоне.

52-летняя княгиня Грейс была в тот день одета в светлое платье в мелкую цятку с круглой горловиной и длинными рукавами, а к нему подобрала широкополую шляпу с лентой и тремя цветками, жемчужное колье из трех нитей и жемчужные серьги. Ее сын принц Альбер был в классическом черном костюме, белой рубашке, в жилете и с галстуком. Через год, в сентябре 1982 года Грейс Келли погибла в автокатастрофе.

Принцесса Грейс Келли и ее сын принц Альбер на свадьбе принца Чарльза и принцессы Дианы, 1981 год, Лондон / Фото: Getty Images

В этом году исполнится уже 43 года со дня свадьбы Дианы и Чарльза, навсегда изменившего британскую королевскую семью.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы вспоминали, с кем встречался принц Чарльз до романа с Дианой Спенсер.

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