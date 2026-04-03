Грейс Келли не надевала белый наряд на встречу с Папой Римским, в отличие от ее невестки княгини Шарлин: в чем причина
Американской актрисе и жене князя Монако Ренье III — Грейс Келли — в свое время не разрешили надеть белое платье на встречу Папой Римским, в то время, как ее невестка княгиня Шарлин недавно встречала понтифика в белом одеянии.
Матери принца Альбера Монакского пришлось следовать иному протоколу, чем тому, который позже был предоставлен его жене – Шарлин Уиттсток.
Недавно во время визита Папы Льва XIV в Монако княгиня Шарлин воспользовалась правом на «привилегии белого». Шарлин появилась на встрече в белом пальто от Elie Saab, под которым было белое платье тоже от этого бренда. Она надела белую кружевную мантилью на голову и солнцезащитные очки от Fendi. В похожем образе была и ее 11-летняя дочь принцесса Габриэлла.
А вот много лет назад княгиня Грейс Келли соблюдала другой протокол при встречах папами Римскими, пишет журнал People.
Хотя принцесса Грейс всю жизнь была набожной католичкой и разделяла веру своего мужа князя Ренье III, при жизни она надевала черное платье на встречи понтификами.
Протокол сводился к тому, что дом Гримальди управляет Монако как княжеством, а не как монархией. И в строгом толковании этих правил стиля у Грейс, по-видимому, не было «привилегии белого». Ситуация изменилась много лет спустя, после смерти Грейс Келли, когда ее невестка Шарлин стала следующей принцессой-консортом Монако.
