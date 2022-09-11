Гроб с телом Елизаветы II покинул шотландский замок Балморал

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября в шотландском замке Балморал и только в воскресенье, 11 сентября, ее закрытый гроб, окутанный в королевский штандарт, вывезли. На протяжении этих дней он был в Бальном зале замка Балморал.

В течение шести часов покойную королеву будут вести в официальную резиденцию британского монарха в Эдинбурге, во дворец Холирудхаус, где она будет покоиться в Тронном зале до полудня понедельника, 12 сентября.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Ожидается, что тысячи людей выстроятся на пути, по которому будет ехать королевский кортеж, чтобы попрощаться с королевой.

Во вторник, 13 сентября, гроб королевы отправится в аэропорт Эдинбурга, а затем в сопровождении принцессы Анны, дочери Елизаветы II, будет доставлен в Лондон.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Ожидается, что гроб прибудет в Букингемский дворец в 20:00 во вторник, где его встретят король Чарльз III и королева Камилла.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Утром в понедельник, 19 сентября, похороны закончатся, и гроб с телом королевы будет доставлен процессией из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, где состоится государственная панихида.

Гроб королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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