Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Грудь Китти Спенсер стала меньше на несколько размеров: новый выход британской аристократки

Грудь Китти Спенсер стала меньше на несколько размеров: новый выход британской аристократки

Леди Китти Спенсер / Getty Images

Леди Китти Спенсер была запечатлена фотографами на светском мероприятии в Лондоне.

30-летняя Китти, которая недавно вышла замуж за 62-летнего миллиардера Майкла Льюиса и блистала на собственной свадьбе в пяти разных платьях от Dolce & Gabbana, сильно старалась, чтобы похудеть и иметь роскошный внешний вид в нарядах.

Вчера девушка присутствовала на вечеринке в Лондоне, посвященной летней выставке Королевской академии искусств. Китти, которая только что вернулась из своего медового месяца в Италии, представила стильный образ в розовом платье на одно плечо с завязками и со струящейся разноцветной юбкой.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images
Леди Китти Спенсер / Getty Images

В этом луке видно, как сильно похудела Спенсер, даже грудь, которая у нее всегда была пышной, теперь на несколько размеров меньше. Свой образ для светского выхода Китти дополнила серьгами-гвоздиками с бриллиантами, белокурые волосы распустила и часть из них заколола заколкой сверху. На лице у девушки был макияж со стрелками на веках и нюдовая помада. К наряду звезда подобрала бархатные туфли на каблуках светло-пудрового цвета.

Леди Китти Спенсер / © Getty Images
Леди Китти Спенсер / Getty Images
Китти Спенсер в 2011 году / © Getty Images
Китти Спенсер в 2011 году / Getty Images

Читайте также: Китти Спенсер отказалась от тиары принцессы Дианы и повторила свадебный образ своей матери

Следующая публикация