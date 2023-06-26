Грустные новости: у Сары Йоркской выявили рак

Мать принцесс Беатрис и Евгении уже была прооперирована.
Стало известно, что у Сары Йоркской диагностировали рак молочной железы на ранней стадии, который обнаружили на обычном маммографическом скрининге.
"Саре, герцогине Йоркской, недавно был поставлен диагноз "ранняя форма рака молочной железы, выявленная при обычном маммографическом обследовании". Ей посоветовали пройти операцию, которая прошла успешно. Герцогиня получает наилучшую медицинскую помощь, и ее врачи сказали ей, что прогноз хороший. Сейчас она выздоравливает вместе со своей семьей. Герцогиня хочет выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу, который поддержал ее в эти трудные дни", - заявил представитель герцогини.
Как сообщает журнал People, герцогиня очень благодарна персоналу, который проводил маммографию и который выявил ее болезнь, не имевшую других симптомов. Опыт герцогини подчеркивает важность регулярного обследования.
Пресс-секретарь Сары также сообщает, что герцогиня записала эпизод подкаста за день до того, как ей сделали операцию.
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