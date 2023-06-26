Грустные новости: у Сары Йоркской выявили рак

Мать принцесс Беатрис и Евгении уже была прооперирована.

Стало известно, что у Сары Йоркской диагностировали рак молочной железы на ранней стадии, который обнаружили на обычном маммографическом скрининге.

Сара Йоркская с дочерьми - принцессами Беатрис и Евгенией / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

"Саре, герцогине Йоркской, недавно был поставлен диагноз "ранняя форма рака молочной железы, выявленная при обычном маммографическом обследовании". Ей посоветовали пройти операцию, которая прошла успешно. Герцогиня получает наилучшую медицинскую помощь, и ее врачи сказали ей, что прогноз хороший. Сейчас она выздоравливает вместе со своей семьей. Герцогиня хочет выразить огромную благодарность всему медицинскому персоналу, который поддержал ее в эти трудные дни", - заявил представитель герцогини.

Как сообщает журнал People, герцогиня очень благодарна персоналу, который проводил маммографию и который выявил ее болезнь, не имевшую других симптомов. Опыт герцогини подчеркивает важность регулярного обследования.

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Пресс-секретарь Сары также сообщает, что герцогиня записала эпизод подкаста за день до того, как ей сделали операцию.

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