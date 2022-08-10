Грядет дворцовый переворот: оппозиционный российский политик рассказал, кто и как свергнет Путина

Илья Яшин, который с 12 июля сидит в российской тюрьме за антивоенные выступления, несмотря на арест, продолжает свою оппозиционную деятельность. Недавно он поделился информацией о настроениях приближенных к диктатору российских чиновников, которые хотят и потенциально могут свергнуть Владимира Путина.

Возможно ли устранить Путина извне

По мнению Яшина, устранение Путина извне нереально: "Военная агрессия против суверенного государства, да еще и обладающего ядерным оружием — это слишком опасная авантюра. Думаю, даже самые горячие головы среди западных лидеров это понимают".

Можно ли свергнуть Путина путем протестов внутри страны

Политзаключенный очень сомневается в том, что свергнуть Путина возможно путем внутренних протестов. Собственно говоря, все, кто наблюдает за жизнью российского общества, готовы подтвердить этот тезис Ильи Яшина. Россияне в большинстве своем поддерживают Путина, ностальгируют по СССР, не пытаются бороться с имперскими амбициями и просто любят относительно сытую - в российском понимании - жизнь, которую давно и успешно обменяли на демократию и гражданские свободы. В то же время репрессивная машина в России работает лучше, чем любые другие институты, что делает совсем невозможным какой бы то ни было протест.

Свержение Путина силами его ближайшего окружения

А вот перспектива дворцового переворота кажется Яшину вполне реальной. Устранение главы государства от власти заговорщиками из его окружения - сценарий, для которого сейчас складываются все предпосылки.

Но насколько он реален и кто может осуществить такой переворот - вопросы, которые нас больше всего волнуют.

Три группы влияния в окружении Путина

Яшин констатирует завершение формирования по крайней мере трех групп влияния в ближайшем окружении Путина, у каждой из которых есть серьезное влияние, большие финансовые возможности, свое понимание ситуации и свои лидеры:

мэр Москвы Сергей Собянин;

министр обороны Сергей Шойгу ;

; председатель правительства Михаил Мишустин.

Яшин дал характеристику каждому из потенциальных заговорщиков.

Может ли мэр Москвы Сергей Собянин свергнуть Путина

Фото: Associated Press

Собянин, по мнению политика, очень старался сберечь репутацию и дистанцироваться от войны, хотя он был вынужден делать заявления в поддержку спецоперации, но с буквой "Z" почти не позировал и под европейские санкции попал одним из последних.

"Президентские амбиции Собянина давно уже не секрет ни для кого — включая, кстати, и Путина, отношения которого с мэром Москвы заметно охладели. Собянин вызывает раздражение в Кремле, он выпал из ближнего круга главы государства, а силовики, не скрываясь, собирают компромат на его замов, ожидая команды для возбуждения уголовных дел. Собянин понимает, конечно, что его политический ресурс постепенно исчерпывается, но, очевидно, ждет момента, чтобы сделать свой ход, потому что второго шанса у него уже не будет... На стороне Собянина поддержка так называемых системных либералов и огромные финансовые возможности. Шутка ли: до войны бюджет Москвы был сопоставим с расходами Минобороны. Но главная проблема столичного градоначальника — практически полное отсутствие силового ресурса".

Помогут ли карьерные амбиции "картонного маршала" Сергея Шойгу переиграть Путина

Фото: Associated Press

Министр обороны России Сергей Шойгу - второй претендент на верховную власть. На него ориентированы крупные финансовые и чиновничьи группы. Яшин оценивает Шойгу как одного из самых опытных политиков в России: он руководил Московской областью, затем МЧС и организовывал боевые кампании во главе армии.

"Шойгу очень амбициозен и честолюбив, в родной Тыве, например, создан - без преувеличения - культ его личности. При этом очевидно, что министр обороны уперся в карьерный потолок и расти ему просто некуда. Путин с опаской поглядывает на Шойгу, чьи рейтинги явно выше, по сравнению с другими министрами. Он точно не назначит его премьер-министром, вряд ли рассматривает в качестве преемника и даже пытается снизить влияние Шойгу, увеличив политическую роль главы Генштаба Герасимова, который стал своего рода противовесом министру обороны.

В активе Шойгу — огромный оборонный бюджет, ориентированная лично на него группа генералов и подчиненные им военные части. Кроме того, в последние годы Шойгу аккуратно и последовательно расставлял своих людей на правительственные и губернаторский должности. При этом министерство обороны нередко критикуют спецслужбы, указывая на коррупцию. Есть и очень конфликтная конкуренция с частной армией Путина, которая формируется из наемников под эгидой так называемого "кремлевского повара" Евгения Пригожина. Активно критикуют Шойгу и в путинско-патриотической среде, обращая внимание на грубые ошибки в планировании украинской спецоперации и на низкий уровень личной компетентности министра обороны. В этой среде Шойгу называют фанерным маршалом, что, вероятно, раздражается министра и провоцирует на резкие шаги", - сообщает Яшин.

Официальный второй номер Михаил Мишустин и его "воля к победе" над Путиным

Фото: ФНС России

Третья группа влияния - окружение председателя правительства Михаила Мишустина.

Вот как оценивает его шансы на свержение путина оппозиционный политик: "Его карьера сложилась довольно странно. Выходец из налоговых структур, Мишустин был призван в правительство, чтобы оптимизировать его работу и повысить эффективность. Меньше всего он похож на премьера военного времени, но вынужден теперь обслуживать распухший военный бюджет, отбиваться от беспрецедентных санкций, затыкать пробоины, которые образуются в экономике, и тушить спонтанно возникающие кризисы-пожары. Ну и помимо этого придумывать мотивацию и убеждать продолжать работу своих коллег, в первую очередь из экономического блока правительства, которых ни о какой войне заранее не предупреждали и поставили перед фактом.

Недовольные происходящим чиновники и бизнесмены кучкуются вокруг Мишустина по вполне естественным причинам. По Конституции, он формально занимает второе место в государственной иерархии России. Если Путин вдруг исчезнет, то именно Мишустин автоматически станет исполняющим обязанности президента и, что немаловажно, верховным главнокомандующим. С одной стороны, это важный козырь в аппаратных играх, но с другой — главная уязвимость Мишустина, за которым со свойственной им паранойей наблюдают спецслужбы. Он прекрасно это понимает, конечно, и ведет себя аккуратно и почти не проявляет амбиций. Тем не менее видно, как вокруг премьера объединяются представители бюрократии и бизнеса, которые не имеют идеологического лица и, в общем-то, готовы работать с любой властью. Главное, чтобы эта власть гарантировала безопасность и высокий уровень потребления. Все то, что Путин сейчас отбирает у своих элит. По сути, эта группа влияния желает восстановления разрушенного социального договора".

Путин следит за всеми

Яшин утверждает: "...Путин все прекрасно видит и регулярно получает докладные записки о брожении среди элит и олигархов, но он свято верит в лояльность своих спецслужб, опирается на них и убежден, что в случае чего успеет сыграть на опережение....Ведь потенциальным заговорщикам надо как минимум обсудить свои планы. И президент полагает, что в условиях тотальной слежки за всеми ФСБ все узнает заранее и немедленно его проинформирует.

Но не стоит забывать, что в ФСБ и ФСО хватает молодых офицеров, которые вообще-то хотят жить, и жить хорошо. Возможно, им нравится жесткая риторика Путина, они искренне не любят Америку, презирают Европу. Но у большинства из них — семьи и дети, хорошие квартиры и машины, привилегии и комфортный быт. Одно дело плевать в сторону НАТО. И совсем другое — перспектива реальной смертоносной войны, которая может обернуться концом человечества".

Также оппозиционный политик подчеркнул, что наименьшие шансы на успех, с его точки зрения, у Сергея Шойгу.

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