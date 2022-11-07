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Грядет еще одна королевская свадьба: дочь великого герцога Люксембурга Анри выходит замуж

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
679
Время на прочтение
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Грядет еще одна королевская свадьба: дочь великого герцога Люксембурга Анри выходит замуж

Николя Багори и принцесса Александра / Фото: instagram.com/courgrandducale

Единственная дочь великого герцога Люксембурга Анри выходит замуж. Королевский дворец выпустил официальное заявление.

"Их Королевские Высочества великий герцог и великая княгиня рады сообщить о помолвке их дочери, Ее Королевского Высочества принцессы Александры, с Николя Багори.

Мистер Багори родился 11 ноября 1988 года и вырос в Бретани. Изучив политологию и классику, сейчас он занимается созданием социальных и культурных проектов.

Свадьба состоится весной", - сообщает дворец.

Также дворец опубликовал снимок, на котором запечатлены влюбленные. Белокурый Николя одет в темно-синий костюм, белую рубашку и черный галстук в крапинку, а Александра - в светлое платье и жакет, на шее у принцессы сверкает золотое колье с подвеской в форме сердца, а в ушах – лаконичные серьги. Девушка обнимает своего жениха за талию, а на ее пальце сверкает кольцо.

Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с помолвочным кольцом королевы Елизаветы II после того, как монарх скончалась 8 сентября 2022 года. 

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Дата публикации
Просмотры
679
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