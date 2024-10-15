Грядет судебное разбирательство: новая возлюбленная Чарльза Спенсера подала иск на его бывшую жену

Новая возлюбленная графа Чарльза Спенсера подала в суд на его бывшую жену - графиню Карен Спенсер, обвиняя ее в неправомерном использовании личной информации.

Чарльз, младший брат принцессы Дианы, объявил о разводе со своей третьей женой Карен в июне этого года.

Чарльз Спенсер с третьей женой Карен Вильнев / Фото: Associated Press

И, оказалось, что граф, который собирался сосредоточится на работе, детях и внуках, уже находится в новых романтических отношениях. Он встречается с Катрин Джармен, 42-летним норвежским археологом, с которой ведет исторический подкаст The Rabbit Hole Detectives.

10 октября новая пассия графа подала иск на его бывшую жену. По сообщениями People, сам Чарльз от комментариев отказывается. Не комментирует ситуацию и его бывшая супруга, с которой он воспитывает 11-летнюю дочь Шарлотту.

Что ж давно не было судебных разбирательств, ждем подробностей с нетерпением.

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