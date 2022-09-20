Грядут перемены: король Чарльз III замышляет крупные перестановки в королевской семье

После похорон королевы Елизаветы II новоиспеченный король Чарльз III, говорят, замышляет крупную перестановку в королевской семье со сменой ролей принцев Гарри и Эндрю.

Сообщается, что король Чарльз планирует внести изменения в закон, чтобы запретить неработающим членам королевской семьи быть государственными советниками. Речь идет о принце Гарри, принцессе Беатрис и ее отце - принце Эндрю.

Принцессы Беатрис и Евгения Йоркские / Фото: Getty Images

Закон о регентстве 1937 года гласит, что супруга монарха и четверо взрослых, следующих в очереди на престол, могут выступать в качестве государственных советников. Советники могут заменить монарха в случае недомогания, пишет Mirror.

В последние годы правления королевы Елизаветы II эти роли исполняли принц Уэльский, герцог Кембриджский, герцог Сассекский и герцог Йоркский, а также герцог Эдинбургский перед своей смертью.

Принц Эдвард (брат короля), король Чарльз III и принц Уильям (сын короля) / Фото: Associated Press

Восхождение на трон короля Чарльза III означает, что королева-консорт Камилла, как супруга короля, и принцесса Беатрис, как следующий взрослый в очереди на престол, имеют право стать государственными советниками.

Считается, что король стремится предпринять соответствующие шаги, чтобы как можно скорее изменить закон, а его супруга королева-консорт Камилла, брат принц Эдвард и супруга брата Софи, а также сестра принцесса Анна и наследный принц Уильям могли занимать эти должности государственных советников, что было бы логично, так как все они продолжают работать на корону.

Принц Эндрю и Софи, графиня Уэссекская / Фото: Associated Press

Также может быть проведена более широкая реформа, которая попытается четко определить положение работающих и неработающих членов королевской семьи. Если новые требования не будут сосредоточены исключительно на линии наследования, возможно, принцесса Уэльская, Кэтрин может быть включена в этот список.

Королева-консорт Камилла, принцесса Уэльская Кейт с детьми, графиня Софи Уэссекская и Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Государственных советников вызывают редко, хотя в последние годы они иногда требовались. Например, принц Чарльз и принц Уильям присутствовали на государственном открытии парламента в мае 2022 года, поскольку они замещали королеву Елизавету II, которой нездоровилось.

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