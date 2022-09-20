Грядут перемены: король Чарльз III замышляет крупные перестановки в королевской семье

После похорон королевы Елизаветы II новоиспеченный король Чарльз III, говорят, замышляет крупную перестановку в королевской семье со сменой ролей принцев Гарри и Эндрю.
Сообщается, что король Чарльз планирует внести изменения в закон, чтобы запретить неработающим членам королевской семьи быть государственными советниками. Речь идет о принце Гарри, принцессе Беатрис и ее отце - принце Эндрю.
Закон о регентстве 1937 года гласит, что супруга монарха и четверо взрослых, следующих в очереди на престол, могут выступать в качестве государственных советников. Советники могут заменить монарха в случае недомогания, пишет Mirror.
В последние годы правления королевы Елизаветы II эти роли исполняли принц Уэльский, герцог Кембриджский, герцог Сассекский и герцог Йоркский, а также герцог Эдинбургский перед своей смертью.
Восхождение на трон короля Чарльза III означает, что королева-консорт Камилла, как супруга короля, и принцесса Беатрис, как следующий взрослый в очереди на престол, имеют право стать государственными советниками.
Считается, что король стремится предпринять соответствующие шаги, чтобы как можно скорее изменить закон, а его супруга королева-консорт Камилла, брат принц Эдвард и супруга брата Софи, а также сестра принцесса Анна и наследный принц Уильям могли занимать эти должности государственных советников, что было бы логично, так как все они продолжают работать на корону.
Также может быть проведена более широкая реформа, которая попытается четко определить положение работающих и неработающих членов королевской семьи. Если новые требования не будут сосредоточены исключительно на линии наследования, возможно, принцесса Уэльская, Кэтрин может быть включена в этот список.
Государственных советников вызывают редко, хотя в последние годы они иногда требовались. Например, принц Чарльз и принц Уильям присутствовали на государственном открытии парламента в мае 2022 года, поскольку они замещали королеву Елизавету II, которой нездоровилось.
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