Грядут перемены: Меган Маркл объявила важную новость и показала фото дочери принцессы Лилибет

Меган Маркл представила новое название своего бренда, ранее известного, как American Riviera Orchard.

Всего за несколько дней до выхода ее сериала Netflix "С любовью, Меган", премьера которого запланирована на 4 марта, герцогиня представила переименованное название своего бренда образа жизни, который получил название As Ever.

Меган Маркл с дочерью Лили: фото с сайта Маган As Ever

Наряду с объявлением Меган также представила новый веб-сайт As Ever, на котором размещена трогательная новая фотография ее трехлетней дочери, принцессы Лилибет.

В видеоролике в Instagram Меган рассказала подробнее о новом бренде.

"Кот вылез из мешка", — говорит Меган с улыбкой, одетая в белую рубашку на пуговицах и джинсы. "Я в шоке, что мы так долго держали это в секрете. Через две недели выходит мое шоу, которого я так жду. А также мой бизнес, который, как мне кажется, вызвал большой интерес. В прошлом году я подумала: "Американская Ривьера, звучит как отличное название". Это мой район; это прозвище Санта-Барбары, но оно ограничивало меня вещами, которые были произведены и выращены только в этой области", — продолжает она.

Затем появился Netflix, не просто как мой партнер по шоу, но и как мой партнер в моем бизнесе, который был огромным. Поэтому я подумала об этом и ждала момента, чтобы поделиться названием, которое я забронировала в 2022 году, и вот этот момент настал, и он называется As Ever", — рассказывает Меган.

Далее она описывает, как ее новая компания является продолжением ее бывшего блога о стиле жизни The Tig.

"As Ever по сути означает "как всегда", и если вы следите за мной с 2014 года по The Tig (предыдущий блог Меган), вы знаете, что я всегда любила готовить, мастерить и заниматься садоводством — вот чем я занимаюсь", — говорит она. "И я не могла делиться этим с вами так же, как раньше, последние несколько лет, но теперь могу, так что, поскольку все начинает просачиваться, я хотела, чтобы вы услышали это от меня в первую очередь".

"Конечно, будут и фруктовые консервы; я думаю, что на данный момент всем ясно, что джем — это мое варенье. Но есть еще так много продуктов, которые я просто обожаю, и теперь пришло время поделиться ими с вами. Так что я просто не могу дождаться, когда вы это увидите. Спасибо, ребята!" — сказала Меган.

Меган Маркл с мужем Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, герцогиня сейчас активнее ведет свой Instagram и недавно показывала, как готовила вместе с детьми.

