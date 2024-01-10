Грядут перемены: названо правило, которому не придется следовать новой королеве Дании Мэри

Кронпринцессе Мэри осталось всего несколько дней до того, чтобы стать новой королевой-консортом Дании. Вступление на престол ее мужа и будущего короля, наследного принца Фредерика приведет к ряду изменений в датском королевском доме.

Более того, члены королевской семьи в Дании и за рубежом должны будут учитывать королевский протокол и принять его в соответствии с новым рейтингом, пишет express. Среди ключевых правил, связанных с протоколом, - как приветствовать членов королевских семей в соответствии с их титулами.

Кронпринцесса Мэри и королева Максима / Фото: Getty Images

Принцесса Мэри, родившаяся в Австралии, стала известна во всем мире своими глубокими и красивыми реверансами, которые мы вспоминали на днях. Однако после того, как она станет королевой, ей больше не придется делать реверанс перед другими членами датской королевской семьи, поскольку они имеют более низкий ранг, чем она.

И хотя Мэри все так же может делать реверанс перед другими королевами и королями, но это уже не будет обязательным требованием.

А вот среди членов королевской семьи по всему миру, которым придется делать реверанс перед королевой Мэри – Кейт, принцесса Уэльская. И это правило будет распространятся до тех пор, пока Кэтрин не станет новой королевой-консортом Великобритании, а ее муж Уильям не станет новым королем.

Принцесса Уэльская и королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что короля Чарльза III призывают отказаться от трона после отречения королевы Дании в пользу молодых членов семьи.

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