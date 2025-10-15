- Дата публикации
Гуляли, готовили, дегустировали: десять милых фото Кейт и Уильяма Уэльских из поездки в Северную Ирландию
Чета Уэльских вчера совершила поездку, снимками из которой мы хотим с вами поделиться.
Во время этой поездки Уильям и Кэтрин приняли участие в спасательных учениях. Они провели день с местными жителями, посетив некоторые инновационные и стимулирующие развитие организации, познакомившись с инвестициями в сельские районы и демонстрируя возможности предпринимательской и творческой деятельности для молодежи.
Принцесса Кейт надела на первое мероприятие зеленое пальто от Alexander McQueen, которое хранилось в ее гардеробе не менее пяти лет. Кейт впервые появилась в этом наряде во время визита в ратушу Брэдфорда в январе 2020 года, а затем снова надела его на рождественский церковный поход королевской семьи в 2022 году.
Перед тем как покинуть центр подготовки пожарных, Кейт переоделась, надев куртку в сочетании с черной водолазкой, джемпером и длинной теплой юбкой, а также обула сапоги без каблуков.
Они с мужем посетили ферму Mallon Farm, где занимаются производством льна экологически безопасным способом. Там Кейт опробовала отреставрированную старинную машину, которая используется для работы.
Также Уэльские посетили сидровую компанию Long Meadow в Крейгавоне, где помогали готовить картофельно-яблочный пирог. Кейт, похоже, отличное орудует скалкой на кухне, они с принцем Уильямом веселились, раскатывая тесто, словно находятся на своей домашней кухне.
Еще принцесса помогала собирать яблоки в садах Long Meadow во время визита на этот же завод.