Гуляли у озера: принцесса Евгения опубликовала фото с сыном

Принцесса Евгения / © Getty Images

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35-летняя британская принцесса Евгения — младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской — в честь Пасхи показала фото со своим ребенком. Она позировала напротив озера в желтом платье от бренда Diane von Furstenberg с рукавами-фонариками.

Рядом с ней стоял ее младший сын Эрнест, которого она родила в 2023 году. Лица малыша видно не было, поскольку он что-то с интересом рассматривал в воде.

«Счастливой Пасхи», — подписала фото принцесса.

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Также она опубликовала еще один снимок но уже в Instagram Stories, на котором улыбалась в камеру.

© Instagram принцессы Евгении

Также напомним, что пасхальное утро Евгения провела на службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Принцесса Йоркская в этот день носила длинное пальто от Reiss с поясом на талии, которое она дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi из замши песочного цвета и в руках держала объемную сумку Flattered. На голове у нее красовалась белая шляпа с вуалью от Emily-London.

Принцесса Евгения на службе / © Associated Press

Принцесса Евгения / © Getty Images Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Евгения и Беатрис / © Getty Images Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк / © Associated Press Принцесса Евгения / © Getty Images Принцесса Евгения / © Getty Images Принцесса Евгения Йоркская / © Getty Images Принцесса Евгения / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис и Эдоардо Мопелли Моцци / © Getty Images Принцесса Беатрис и Евгения / © Getty Images Принцесса Беатрис и Евгения / © Getty Images Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Евгения и принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Associated Press Принцесса Беатрис / © Associated Press Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images Принцесса Беатрис / © Getty Images