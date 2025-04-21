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Гуляли у озера: принцесса Евгения опубликовала фото с сыном
Праздник она провела со своей семьей, а также показала редкое фото младшего сына.
35-летняя британская принцесса Евгения — младшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, и Сары, герцогини Йоркской — в честь Пасхи показала фото со своим ребенком. Она позировала напротив озера в желтом платье от бренда Diane von Furstenberg с рукавами-фонариками.
Рядом с ней стоял ее младший сын Эрнест, которого она родила в 2023 году. Лица малыша видно не было, поскольку он что-то с интересом рассматривал в воде.
«Счастливой Пасхи», — подписала фото принцесса.
Также она опубликовала еще один снимок но уже в Instagram Stories, на котором улыбалась в камеру.
Также напомним, что пасхальное утро Евгения провела на службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре. Принцесса Йоркская в этот день носила длинное пальто от Reiss с поясом на талии, которое она дополнила туфлями-лодочками Gianvito Rossi из замши песочного цвета и в руках держала объемную сумку Flattered. На голове у нее красовалась белая шляпа с вуалью от Emily-London.