Ханжа с манией величия: Меган Маркл раскритиковали за ее откровенные подкасты

Подкаст Меган Маркл "Архетипы" не оставили никого равнодушными. В каждом новом эпизоде герцогиня Сассекская рассказывает интересные подробности о своей жизни в британской королевской семье. Одновременно пытаясь привлечь внимание к подкасту и критикуя при этом семью своего мужа Гарри.

Бывшая звезда реалити-шоу Бетенни Франкель разразилась яростной тирадой против Меган Маркл, обвинив ее в "ханжестве" и "важности", настаивая на том, что ей нужно прекратить публично критиковать королевскую семью и "отпустить это".

Во время ее собственного подкаста iHeart Just 51-летняя Бетенни заявила, что чувствовала, что не может игнорировать споры вокруг герцогини Сассекской, потому что это то, о чем все говорят и "имеют свое мнение", пишет Daily Mail. И объяснила, почему в последние месяцы общественное мнение, похоже, очень сильно повернулось против Меган.

"Суть в том, что я не думаю, что людям нравится Меган Маркл, потому что я думаю, что она разговаривает с другими людьми снисходительно, я думаю, что она ханжа. Я думаю, что это подтекст возвышения. Она там, мы внизу", - говорит госпожа Франкель.

Меган Маркл и королевская семья / Фото: Associated Press

Также Бетенни обвинила Меган в высоком и могущественном мнении о себе, предположив, что бывшая звезда "Форс-мажоров" считает, что она "просто обладает институциональными знаниями о жизни и пережила больше, чем любой из нас".

"Она очень важна для себя. Она очень похожа на домохозяйку в том смысле, что не может перестать говорить о том, что ей кажется неуместным. Если бы она была в сериале, продюсеры сказали бы: "Хватит говорить о безопасности и состоянии коттеджа Фрогмор", - комментирует актриса.

По мнению Бетенни Франкель, Меган также подражает принцессе Диане.

Принцесса Диана и герцогиня Меган / Фото: Getty Images

"Я думаю, что в том, как с нами разговаривают, есть фактор, не имеющий отношения к делу. В этой уравновешенной, оркестрованной элегантности, в этой пародии на Диану, в этой преднамеренной, очень естественной и очень медленной речи в стиле Кэролайн Кеннеди (дочь Джона и Жаклин Кеннеди - Прим. ред.)", - говорит она.

Комментарии Бетенни вышли через несколько дней после того, как в журнале The Cut вышло интервью с Меган, где она в который раз выступила с критикой в ​​адрес королевской семьи.

Меган, герцогиня Сассекская и принц Гарри / Фото: Associated Press

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