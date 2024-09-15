Хаос в монакском княжестве: бывший сотрудник Альбера II раскрыл секреты князя о его любовницах и внебрачных детях

Клод Пальмеро, советник, уволенный князем Альбером в прошлом году, был арестован в среду вечером после того, как сделал ряд заявлений о том, что князь, правящий с 2005 года, давал деньги и подарки своим бывшим любовницам и их детям.

68-летний мужчина был допрошен полицией после того, как Альберт подал на него иск, что послужило поводом для расследования предполагаемого "нарушения конфиденциальности, вторжения в частную жизнь и получения доходов от двух преступлений", - сообщает express.co.uk.

Князь Альбер II / Фото: Associated Press

С тех пор его отпустили без предъявления обвинений, однако судебная тяжба между Альбером II и Палмеро, который был ключевым советником князя на протяжении 11 лет, все еще продолжается.

По данным The Times, хаос начался после того, как в прошлом году Палмеро был уволен после того, как Альберт провел "операцию по очистке рук", последовавшую за обвинениями в широкомасштабной коррупции. После увольнения Палмеро подал иск против княжеской семьи и обвинил их в злоупотреблении властью.

Через несколько месяцев после увольнения французская газета Le Monde получила в свое распоряжение записные книжки Пальмеро, в которых содержался ряд оскорбительных заявлений о князе.

Издание утверждало, что Альберт давал 32-летней Жасмин Грейс Гримальди — дочери, которая родилась у него от романа с бывшей официанткой из Америки до того, как он женился, — 86 000 долларов каждые три месяца.

Жасмин Гримальди и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Также выдвигались обвинения в том, что принц также поддерживал модный бизнес, основанный Николь Кост, бывшей стюардессы, с котороый у него также был роман и которая родила ему сына Александра Гримальди.

Николь Кост и князь Альбер II / Фото: Getty Images

По данным The Times, в записных книжках также говорилось, что жена Альбера княгиня Шарлин тратила больше, чем ей официально положено, в размере 1,5 млн евро в год, а оплачивал эти счета ее муж.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Газета Libération, с которой беседовал Палмеро, также утверждала, что у князя был секретный счет во французском банке, который он использовал для финансирования своих бывших любовниц и их детей.

Генеральный прокурор Монако Стефан Тибо заявил, что Палмеро был арестован в связи с его "заявлениями в прессе". Теперь следователи в Монако пытаются выяснить, каким образом Le Monde получила эти записи.

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