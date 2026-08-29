- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 669
- Время на прочтение
- 2 мин
Харальд V не дожил всего день: норвежская королевская семья поделилась подборкой кадров в его годовщину свадьбы с королевой Соней
Король Харальд V умер за день до того, как должен был отпраздновать 58-ю годовщину свадьбы со своей женой королевой Соней.
Наследный принц Харальд и его возлюбленная Соня Харальдсен тайно встречались девять лет из-за возражений против того, что невеста будущего короля не королевских кровей, иными словами — простолюдинка. Отец Харальда — король Улаф V, был против их свадьбы, но сын был решительно настроен и заявил, что монархия лишится наследника, если ему не позволят жениться на женщине, которую он любит.
История уже знает такие примеры, например, в 1936 году британский король Эдуард VIII также заявил, что намерен отречься от престола, если ему не разрешат жениться на американке Уоллис Симпсон, которую он любил. Тогда разрешения не последовало, и Эдуард отрекся от трона в пользу своего младшего брата — впоследствии короля Георга VI (отца будущей королевы Елизаветы II).
Норвежскому принцу разрешили жениться на его возлюбленной Соне. Их свадьба состоялась 29 августа 1968 года. В честь 58-й годовщины их свадьбы королевский дворец поделился подборкой фотографий короля и королевы.
«Я верю, что никто не может прожить жизнь без любви» — король Харальд, 2013.
Сегодня король Харальд и королева Соня отметили бы 58-ю годовщину свадьбы.
На протяжении всей своей долгой жизни они поддерживали друг друга. Сегодня мы также вспоминаем любовь, которую они разделяли на протяжении шести десятилетий», — говорится в подписи под этими красочными снимками.