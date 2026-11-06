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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Харриет Филлипс рассказала о самом волнительном моменте на своей свадьбе с сыном принцессы Анны

Бывшая медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании, вспомнила свою сказочную свадьбу, состоявшуюся в июне, когда она вышла замуж за сына принцессы Анны, Питера Филлипса.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Харриет и Питер Филлипс

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

После двух лет знакомства Питер и Харриет поженились в июне в церкви Всех Святых в Кембле, Сиренчестер, на церемонии, на которой присутствовала большая часть королевской семьи, в том числе и король Чарльз с королевой Камиллой.

Спустя пять месяцев Харриет впервые рассказала о том стремительном дне, вспомнив, как видела короля и королеву на своей свадьбе, и раскрыв подробности их свадебного приема в Гаткомбе в интервью журналу Hello!.

«Их Величества были там, это был момент, когда невольно ущипнула себя, но это было просто невероятно», — сказала она. «Я не могу выразить это словами. Это было что-то особенное. Я была близка к слезам, но сдержалась. Нет ничего лучше свадебного дня, потому что все здесь ради тебя, а ты там ради любви. Это был самый счастливый день в моей жизни, если не считать рождения моей дочери».

 «Оглядываясь назад, это вызывает сильные эмоции. Когда ты находишься в этой ситуации, кажется, что ты во сне, а когда оглядываешься назад, думаешь: "Неужели это была я?" Это был кусочек рая».

Питер и Харриет Филлипс в день своей свадьбы / © Getty Images

Питер и Харриет Филлипс в день своей свадьбы / © Getty Images

После встречи с королем и королевой на скачках в Аскоте и летнего отдыха в Балморале, Харриет была принята в королевскую семью с большой любовью и теплом.

Ранее в этом же интервью женщина рассказала о том, какие у нее отношения с ее свекровью – принцессой Анной.

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

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