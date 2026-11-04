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Категория
Общество
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Харриет Филлипс впервые рассказала, какая ее свекровь - принцесса Анна - за закрытыми дверями

Жена Питера Филлипса рассказала о своей семейной жизни и о том, какой ее свекровь — принцесса Анна — является на самом деле за закрытыми дверями.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Анна и Харриет Филлипс

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

Прошло почти пять месяцев с тех пор, как Харриет Сперлинг вошла в королевскую семью. Бывшая медсестра Национальной службы здравоохранения вышла замуж за Питера Филлипса — единственного сына принцессы Анны — 6 июня 2026 года в церкви Всех Святых в Кембле.

В эксклюзивном интервью для Hello! Харриет рассказала о принцессе Анне и раскрыла, какая она на самом деле за закрытыми дверями.

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

Принцесса Анна и Харриет Филлипс / © Associated Press

Харриет вспомнила свою первую встречу с будущей свекровью, рассказав: «Поначалу, конечно, было некоторое волнение перед встречей с членами семьи любого человека, но я довольно спокойный человек. Мы познакомились в саду в Гаткомбе. Все прошло очень непринужденно, мы сидели на садовых скамейках и пили чай. Лучше и быть не могло, все было очень похоже на то, как Питер познакомился с моей семьей».

О своей свекрови Харриет также сказала: «Она подает потрясающий пример своей трудовой этикой. Я видела ее неустанное внимание к местным благотворительным организациям и ее искренний интерес к ним. Важно заниматься тем, что соответствует вашей личности, месту жительства и увлечениям. У нее есть настоящие интересы, которым она следует, и она пользуется огромным уважением в семье. Она невероятно преданна.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

Мне очень повезло быть частью этой семьи. Она замечательная, очень веселая и прямолинейная. Она невероятно щедрая — наш свадебный банкет проходил в Гаткомбе, и для меня и Питера было удивительно и особенное событие сыграть свадьбу там, где он вырос».

Питер и Харриет живут вместе в частном коттедже в поместье Гаткомб-Парк в Глостершире, которое принадлежит его матери, принцессе Анне. Их ближайшие соседи — его сестра Зара Тиндалл, ее муж Майк и трое их детей, которые живут в том же поместье, на ферме Астон.

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

Питер и Харриет Филлипс / © Getty Images

В этом же интервью Харриет Филлипс впервые после свадьбы рассказала о том, какой была ее первая встреча с Кейт и Уильямом Уэльскими.

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