Харриет Сперлинг трогательным образом почтила память королевы Елизаветы II на своей свадьбе с ее внуком

Харриет Сперлинг / © Getty Images

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45-летняя невеста вышла замуж за Питера в церкви Всех Святых в Кембле, Сиренчестер, 6 июня. Медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании выбрала ландыши для своего букета — цветок, который, как говорят, был любимым у покойной королевы Елизаветы II.

Ландыш имел особое значение для Елизаветы, поскольку он был использован на ее собственной свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году и при подготовке к ее коронации в 1953 году.

Харриет Спрелинг / © Getty Images

Среди цветов Харриет также добавила небольшую веточку мирта — традиция, которую королевские невесты соблюдали на протяжении многих поколений.

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«Ландыш определенно был заказан из-за его королевского значения», — рассказала флорист Милли Ричардсон газете Telegraph. «Мирт — символ красоты, изящества и любви, и его попросили именно по этой причине. Он всегда входит в каждый свадебный букет королевской семьи», пишет Hello!.

А головные уборы подружек невесты – дочерей Питера и Харриет - также были украшены цветами ландыша.

Питер и Харриет Филлипс и их дочери / © Getty Images

Напомним, сама невеста была одета в кружевное белое платье прямого силуэта с длинными рукавами и фатой от Emilia Wickstead. Многие королевские поклонники отметили, что ее образ был вдохновлен свадебным образом принцессы Уэльской Кейт.

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