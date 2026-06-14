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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
106
Время на прочтение
1 мин

Харриет Сперлинг трогательным образом почтила память королевы Елизаветы II на своей свадьбе с ее внуком

Харриет Спрелинг уважила покойную королеву Елизавету II на своей свадьбе с ее внуком – Питером Филлипсом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Харриет Сперлинг

Харриет Сперлинг / © Getty Images

45-летняя невеста вышла замуж за Питера в церкви Всех Святых в Кембле, Сиренчестер, 6 июня. Медсестра Национальной службы здравоохранения Великобритании выбрала ландыши для своего букета — цветок, который, как говорят, был любимым у покойной королевы Елизаветы II.

Ландыш имел особое значение для Елизаветы, поскольку он был использован на ее собственной свадьбе с принцем Филиппом в 1947 году и при подготовке к ее коронации в 1953 году.

Харриет Спрелинг / © Getty Images

Харриет Спрелинг / © Getty Images

Среди цветов Харриет также добавила небольшую веточку мирта — традиция, которую королевские невесты соблюдали на протяжении многих поколений.

«Ландыш определенно был заказан из-за его королевского значения», — рассказала флорист Милли Ричардсон газете Telegraph. «Мирт — символ красоты, изящества и любви, и его попросили именно по этой причине. Он всегда входит в каждый свадебный букет королевской семьи», пишет Hello!.

А головные уборы подружек невесты – дочерей Питера и Харриет - также были украшены цветами ландыша.

Питер и Харриет Филлипс и их дочери / © Getty Images

Питер и Харриет Филлипс и их дочери / © Getty Images

Напомним, сама невеста была одета в кружевное белое платье прямого силуэта с длинными рукавами и фатой от Emilia Wickstead. Многие королевские поклонники отметили, что ее образ был вдохновлен свадебным образом принцессы Уэльской Кейт.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
106
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