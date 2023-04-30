"Харя, наколотая филлерами": Алина Кабаева показала, как изменилась ее внешность

Любовница кремлевского диктатора вышла из бункера и продемонстрировала результаты посещения специалиста по красоте.

Неофициальная жена Путина и мать его детей – Алина Кабаева, вышла из бункера, чтобы показать результаты работы, вероятно, их с "фюрером" семейного пластического хирурга.

Она посетила международный турнир по художественной гимнастике Evgeniya Cup в Омске, сообщает пропагандистское издание Spletnik.

Любовница кремлевского диктатора с удовольствием позировала фотографам. Она со счастливой улыбкой демонстрировала результаты пластических операций и многочисленных уколов красоты.

Алина Кабаева

Пользователи Сети сразу отреагировали на появление бывшей спортсменки на публике.

"У нее лицо не лопнет? Мне кажется уже перекачала фейс...", "Харя наколота филлерами", — написали пользователи.

Напомним, два с половиной месяца назад Кабаева появилась на мероприятии "Национальной Медиа Группы". Алину было трудно узнать, ведь ее лицо было очень опухшим – складывалось впечатление, что ее искусали пчелы. Но неудачный поход к врачу не помешал Кабаевой выйти на публику.

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