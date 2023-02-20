Хелен Миррен на церемонии BAFTA довела принца Уильяма до слез своей речью о королеве Елизавете II

Актриса Хелен Миррен произнесла со сцены речь, в которой вспомнила о том, какое огромное влияние имела королева Елизавета II на индустрию развлечений и на церемонию BAFTA, в частности. Своей речью Миррен растрогала внука королевы принца Уильяма.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA / Фото: Getty Images

Во время церемонии на экране показали видео, на котором королева Елизавета II запечатлена во время встреч с разными знаменитостями во время разных мероприятий. В сопроводительной речи Миррен сказала:

"Кино в своих лучших проявлениях делает то, что Ее Величество делала без особых усилий - объединяет нас и объединяет нас через историю. Ваше Величество, вы были ведущей звездой нашей страны".

77-летняя Хелен Миррен вышла на сцену в красивом черном платье с прозрачными рукавами-накидками и цветочным принтом. Она собрала волосы в высокий пучок, сделала макияж и надела серьги-висюльки. Произнося речь она старалась также сдерживать слезы.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Напомним, за роль в биографической драме "Королева", где Миррен сыграла Елизавету II и в 2006 году получила премии BAFTA и "Оскар" за эту работу. Фильм описывают жизнь британской королевской семьи в первые несколько дней после трагической гибели принцессы Дианы.