Хеппи-энд: кошка Шафа из Бородянки вернулась домой к настоящей хозяйке

За историей спасенного животного следили многие украинцы. Наконец кошка пошла на поправку и вернулась к хозяйке.

Кошка Шафа стала символом несокрушимости украинского народа. Она прожила больше двух месяцев в разрушенной многоэтажке в Бородянке на 7-м этаже. Без воды, пищи и возможности выбраться. На помощь животному пришли бойцы ГСЧС и волонтеры из "Зоопатруля".

Шафа стала такой популярной, что более 10 человек заявили, что она их питомец, и требовали ее вернуть. По этому поводу разгорелся даже небольшой скандал, который, к счастью, быстро разрешился.

Некоторое время кошка находилась под присмотром ветеринаров и жила в барокамере из-за проблем с легкими. Однако сейчас Шафа пошла на поправку и вернулась к своей настоящей хозяйке Анастасии.

"Здоровье Шафы улучшается, она может свободно дышать, поэтому пребывание в кислородной камере ей больше не нужно. И потому Шафа вернулся к хозяйке Анастасии. Зоопатруль убедился, что ее хозяйка готова о ней позаботиться", - гласит сообщение на странице кошки в Instagram, которую ведут активисты из организации "ЗооПатруль" и где можно найти много новых фотографий известного животного.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

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