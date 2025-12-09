Хирург, оперировавший отца Меган Маркл, впервые дал комментарий журналистам о состоянии здоровья своего пациента

Томас Маркл и Меган

Реклама

Хирург, который делал операцию 81-летнему Томасу Марклу поделился с журналистами некоторыми подробностями этой операции, которая была проведена экстренно, так как ситуация угрожала жизни Томаса.

Операция прошла в больнице в Себу, на Филиппинах, куда мужчина переехал в январе этого года. С разрешения Томаса Маркла доктор Нил Санико дал комментарий и публично подтвердил, что операция прошла успешно.

Томас Маркл

«Операция прошла успешно, и рана хорошо заживает», — сообщил он изданию The Mail. «Состояние мистера Маркла идет на поправку. Ему предстоит долгий путь к выздоровлению, но перевод из отделения интенсивной терапии в обычную палату — это позитивный шаг», — заявил врач.

Реклама

Операция, которая в общей сложности заняла три часа, была признана необходимой после того, как большой тромб полностью заблокировал кровообращение в конечности мистера Маркла.

Говоря об операции, доктор Санико сказал, что удаление сгустка крови посчитали слишком опасным, поскольку это может привести к инфицированию всего организма.

«Не было другого выбора, кроме ампутации. Тромб был настолько большим, что мы не могли рисковать, удаляя его сначала, а потом рискуя, что инфекция из стопы распространится по всему телу и вызовет сепсис». «Существовала опасность развития гангрены», при этом Томаса хвалили как «сильного и храброго человека».

Сообщается, что отец Меган уже начал проходить легкие сеансы физиотерапии и намерен установить протез, как только рана полностью заживет.

Реклама

Меган Маркл / © Getty Images

Ранее, напомним, появилась информация о том, что Меган Маркл пыталась связаться с отцом и обзванивала клиники на Филиппинах. Но в больнице сказали, что сообщений от дочери Томаса они не получали.