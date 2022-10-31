Хитрый трюк: как Кейт Миддлтон помогала принцу Уильяму бороться с навязчивым внимание девушек

Прежде чем пожениться, принц Уильям и Кейт Миддлтон много лет встречались, а до этого просто дружили. И эта дружба, которая завязалась во время их учебы в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, помогла их союзу стать еще крепче.

История любви Кейт и Уильяма рассказана уже много раз, но мало кто знает, что во время учебы в университете именно Кейт Миддлтон помогала принцу Уильяму бороться с чрезмерным вниманием со стороны других девушек.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Сэнт-Эндрюсском университете / Фото: Getty Images

Говорят, в студенческие годы принц Уильям был весьма стеснителен и очень вежлив, что не мог попросту отказывать всем тем девушкам, которые жаждали с ним познакомиться поближе.

Но однажды именно Кейт Миддлтон оказала ему услугу на вечеринке. Когда одна из девушек навязчиво пыталась продолжить общение с Уильямом, Кейт Миддлтон подошла к нему и обняла его, и принцу не оставалось ничего, кроме как сказать, что у него уже есть девушка, имея в виду Кейт Миддлтон, пишет Mirror.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Getty Images

В те годы Кейт и Уильям как раз были просто хорошими друзьями. Видимо, сейчас, спустя одиннадцать лет брака, принц и принцесса с улыбками вспоминают эти истории. У пары трое детей, и Уильям теперь всякий раз, когда Кейт берет на руки маленьких детей, шутит на публике, чтобы ей не подавали больше таких идей.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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