Хитрый трюк принцессы: модный эксперт раскрыла секрет свадебного платья Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году и с того времени мир не перестает говорить о ее свадебном платье, которое создала Сара Бертон, руководящая тогда брендом Alexander McQueen. Наряд стал культовым, но, как оказалось, таил в себе много секретов.

Свадебное платье Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Конечно в первую очередь в глаза в этом свадебном образ бросается идеальный силуэт, а как модельер его достигла, рассказала эксперт по стилю Миранда Холдер в своем новом видео. Она раскрыла тайну - чтобы талия принцессы была настолько тонкой, она носила подкладки на ягодицах и это помогало чтобы выгодно подчеркнуть талию.

"Сара Бертон из Alexander McQueen не новичок в том, чтобы сделать женские фигуры еще более невероятными, чем они есть на самом деле. Давайте посмотрим правде в глаза, Кейт на самом деле не нужна никакая помощь, однако Сара действительно понимает, насколько важны пропорции и баланс в любом наряде, чтобы максимально подчеркнуть прекрасную фигуру его обладательницы. Так что, учитывая это, Сара добавила дополнительные подкладки в области бедер и ягодиц, из-за чего тонкая талия Кейт стала выглядеть еще тоньше в этом потрясающем платье. Суть в том, чтобы добавить объема определенным участкам тела, чтобы другие части тела выглядели меньше".

Британский таблоид News of the World сообщал, что свадебное платье будущей принцессы Уэльской стоило 250 000 фунтов стерлингов (более 315 тысяч долларов), а заплатили за него родители невесты – Кэрол и Майк Миддлтон.

Свадебное платье Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

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