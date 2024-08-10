Хитрый трюк принцессы: модный эксперт раскрыла секрет свадебного платья Кейт Миддлтон

Спустя столько лет раскрываются новые нюансы этого роскошного наряда.
Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в 2011 году и с того времени мир не перестает говорить о ее свадебном платье, которое создала Сара Бертон, руководящая тогда брендом Alexander McQueen. Наряд стал культовым, но, как оказалось, таил в себе много секретов.
Конечно в первую очередь в глаза в этом свадебном образ бросается идеальный силуэт, а как модельер его достигла, рассказала эксперт по стилю Миранда Холдер в своем новом видео. Она раскрыла тайну - чтобы талия принцессы была настолько тонкой, она носила подкладки на ягодицах и это помогало чтобы выгодно подчеркнуть талию.
"Сара Бертон из Alexander McQueen не новичок в том, чтобы сделать женские фигуры еще более невероятными, чем они есть на самом деле. Давайте посмотрим правде в глаза, Кейт на самом деле не нужна никакая помощь, однако Сара действительно понимает, насколько важны пропорции и баланс в любом наряде, чтобы максимально подчеркнуть прекрасную фигуру его обладательницы. Так что, учитывая это, Сара добавила дополнительные подкладки в области бедер и ягодиц, из-за чего тонкая талия Кейт стала выглядеть еще тоньше в этом потрясающем платье. Суть в том, чтобы добавить объема определенным участкам тела, чтобы другие части тела выглядели меньше".
@themirandaholder Follow for more #royalfashion secrets ✨ #royalweddingvibes #katemiddletonstyle #katemiddletonfashion #alexandermcqueen ♬ Going To The Chapel - The Paragons
Британский таблоид News of the World сообщал, что свадебное платье будущей принцессы Уэльской стоило 250 000 фунтов стерлингов (более 315 тысяч долларов), а заплатили за него родители невесты – Кэрол и Майк Миддлтон.
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