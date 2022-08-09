Хлое Кардашьян черным мини-платьем подчеркнула соблазнительные формы

Звезда реалити вышла в свет в маленьком черном платье.

Хлое Кардашьян попала в объективы папарацци на улицах Лос-Анджелеса. Звезда реалити выглядела эффектно. На ней было черное мини-платье с драпировкой, которое идеально подчеркнуло ее соблазнительные формы и стройные ноги.

Хлое Кардашьян / Фото: Getty Images

Наряд Хлое скомбинировали с черными ботильонами от Christian Louboutin и небольшой голубой сумочкой.

Кардашьян сделала высокий пучок, выпустив спереди пряди, надела стильные черные очки, украсила руки широкими браслетами, а уши – длинными серьгами.

Напомним, пресса сообщила, что Хлое и ее экс-бойфренд Тристан Томпсон во второй раз стали родителями. Суррогатная мать родила им сына.

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