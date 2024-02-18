Хобби, как у Дианы: чем любит заниматься дочь Уэльских - принцесса Шарлотта

У принцессы Шарлотты есть любимое хобби, которое связывает ее с другими членами королевской семьи.

Так же, как и ее покойная бабушка принцесса Диана – Шарлотта обожает танцевать.

Принцесса Диана и принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Однажды, во время посещения текстильной фабрики в Йоркшире принцесса Кейт, мама Шарлотты, рассказала о любви дочери к балету и чечетке. Беседуя с семилетней девочкой по имени Эмили, Кейт сказала: "Моя дочь Шарлотта любит танцевать, она любит балет и чечетку. Продолжайте танцевать".

В 2023 году Кейт пригласила принцессу Шарлотту и ее друзей на специальный балетный спектакль "Золушка" в Королевском оперном театре в Лондоне. Эту любовь разделяет и королева Камилла, большая поклонница танцев и покровительница Королевской академии танца, пишет Mirror.

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Также ранее мы уже рассказывали, что юная принцесса Шарлотта унаследовала любовь к лошадям от своей прабабушки королевы Елизаветы II. Известно, что ранее Шарлотта занималась и верховой ездой вместе со своими братьями – принцем Джорджем и принцем Луи.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи / Фото: Getty Images

Сейчас у детей Уэльских каникулы в школе, которе они проводят в своем поместье Анмер-холл в Норфолке.

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