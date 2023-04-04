Хобби не по возрасту: королева Камилла откровенно призналась, чем больше не может заниматься

Недавно королева Камилла и король Чарльз III побывали с официальным визитом в Гамбурге, во время которого супруга монарха призналась, от какой страсти с возрастом ей пришлось отказаться.

75-летняя королева-консорт во время визита в начальную школу в Германии на прошлой неделе болтала с юными учениками о своих увлечениях, когда объяснила, почему больше не занимается верховой ездой.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Раньше у меня были лошади, на которых я ездила, но, к сожалению, я больше не езжу. Я думаю, что я слишком стара, но у меня есть скаковые лошади. Прошлой ночью я наблюдала на своем экране за рождением одного из жеребят, что было очень волнующе", - призналась Камилла.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Как и многие члены королевской семьи, королева-консорт всю жизнь питает страсть к лошадям и различным конным дисциплинам. Ее свекровь, королева Елизавета II, ездила верхом буквально до конца своей жизни, лишь в последние несколько лет врачи запретили ей это делать, пишет People. Однако она оставалась вовлеченной в мир скачек до своей смерти в сентябре 2022 года в возрасте 96 лет. Сын королевы король Чарльз унаследовал скаковых лошадей Елизаветы II, а его супруга Камилла стала их совладелицей.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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