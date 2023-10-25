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Хобби принца Уильяма, которое пугает его супругу Кейт: о чем речь

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Время на прочтение
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Хобби принца Уильяма, которое пугает его супругу Кейт: о чем речь

Кейт и Уильям / Фото: Getty Images

Принц Уэльский Уильям любит быструю езду на мотоцикле.

Принцесса Уэльская призналась, что надеется, что ее старший сын - принц Джордж - не унаследует от отца Уильяма его любовь к мотоциклам.

Было время, когда Уильям обещал Кейт не ездить на железном коне, но принцесса говорит, что иногда принц все же садится за руль, что до смерти ее пугает.

"Меня всегда охватывает ужас, когда он делает это. Надеюсь, я удержу Джорджа от этого", - прокомментировала однажды принцесса.

Принц Джордж / © Getty Images
Принц Джордж / Фото: Getty Images

Известно, что наследник престола сдал экзамен на вождение мотоциклом, когда ему было всего 19 лет, и он много раз говорил о своей страсти, пишет express. А в 2008 году принц Уильям вместе с братом принцем Гарри приняли участие в благотворительном мотопробеге по Южной Африке.

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press
Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

После рождения третьего ребенка принц Уильям публично заявил, что отложил это хобби на второй план.

На гонках Man TT, примерно во время рождения принца Луи, Уильям сказал: "У меня трое детей. Мне нужно поубавить страсть", - имеется в виду страсть к езде на мотоцикле.

Принц Уильям / © Associated Press
Принц Уильям / Фото: Associated Press

У принца Джорджа есть другая страсть, которую он унаследовал от своего деда – короля Чарльза III.

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Дата публикации
Просмотры
8643
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