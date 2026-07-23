Хобби принцессы Уэльской: чем в свободное время любит заниматься жена принца Уильяма

Принцесса Уэльская / © Associated Press

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У принцессы Кэтрин есть хобби, которое знакомо многим. Когда она не занята королевскими обязанностями или временем, проведенным с принцем Уильямом и своими тремя детьми, принцесса увлекается множеством хобби, но одно из них особенно полезно для здоровья.

Принцесса говорит, что шитье и вязание входят в число ее увлечений. Во время посещения семейной фабрики по производству джинсов Hiut Denim в Кардигане, в Уэльсе, Кэтрин удивила сотрудников своим невероятным мастерством. Принцесса помогла закончить пару джинсов для своего мужа, принца Уильяма. Она сказала: «Я люблю что-то мастерить, поэтому думаю, что мне бы очень понравилось шить джинсы», — цитирует ее express.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Она также рассказала о своих предыдущих работах, сказав: «Самым смелым моим экспериментом было создание пижамы, и я не знаю, куда она делась».

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Это не единственный раз, когда она говорила о своей любви к шитью и вязанию. В 2020 году Кейт посетила Брэдфорд и рассказала волонтерам, что также была полна решимости научиться вязать, когда ее сын, принц Джордж, был младенцем.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Вчера, напомним, принцу Джорджу Уэльскому исполнилось 13 лет, и семья поделилась его новым фото и видео.

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