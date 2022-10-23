Хобби с эффектом терапии: названо неожиданное увлечения короля Чарльза III

Король Чарльз III оказывается еще и художник. Репродукцию картины, которую он нарисовал в 2001 году продали в десять раз дороже, чем она была оценена изначально.
Репродукция картины, которая называется "Шотландский дом" короля Чарльза, написанная им в 2001 году, была продана на аукционе Bonhams в четверг. Ее оценивали в 675 долларов, а купили за 6500 долларов.
На картине изображен замок Балморал, шотландское поместье, где королева Елизавета традиционно проводила свои летние каникулы. Здесь же монарх ушла из жизни 8 сентября 2022 года.
Король Чарльз ранее рассказывал, что увлекся рисованием давно, пишет People. Его мать Елизавета, как известно, увлекалась фотографией, но он пошел дальше.
"Я испытал непреодолимое желание выразить то, что я видел, с помощью акварели и передать это почти "внутреннее" ощущение текстуры, чего невозможно достичь с помощью фотографии", приводит слова Чарльза The Scotsman. Король сказал, что это хобби "освежает части души, недоступные другим занятиям".
"Вы все больше замечаете вещи, которые, возможно, раньше ускользали от вашего внимания — такие вещи, как качество света и тени, тон и текстура и форма зданий по отношению к ландшафту", — сказал он. "Все это требует самой интенсивной концентрации и, следовательно, является одним из самых расслабляющих и терапевтических упражнений, которые я знаю", - говорит король. - "На самом деле, в моем случае я обнаружил, что это переносит меня в другое измерение, которое в буквальном смысле освежает те части души, которых другие виды деятельности не могут достичь".
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