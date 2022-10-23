Хобби с эффектом терапии: названо неожиданное увлечения короля Чарльза III

Король Чарльз III оказывается еще и художник. Репродукцию картины, которую он нарисовал в 2001 году продали в десять раз дороже, чем она была оценена изначально.

Репродукция картины, которая называется "Шотландский дом" короля Чарльза, написанная им в 2001 году, была продана на аукционе Bonhams в четверг. Ее оценивали в 675 долларов, а купили за 6500 долларов.

Картина короля Чарльза III / Фото: Getty Images

На картине изображен замок Балморал, шотландское поместье, где королева Елизавета традиционно проводила свои летние каникулы. Здесь же монарх ушла из жизни 8 сентября 2022 года.

Король Чарльз ранее рассказывал, что увлекся рисованием давно, пишет People. Его мать Елизавета, как известно, увлекалась фотографией, но он пошел дальше.

Король Чарльз III и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

"Я испытал непреодолимое желание выразить то, что я видел, с помощью акварели и передать это почти "внутреннее" ощущение текстуры, чего невозможно достичь с помощью фотографии", приводит слова Чарльза The Scotsman. Король сказал, что это хобби "освежает части души, недоступные другим занятиям".

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Вы все больше замечаете вещи, которые, возможно, раньше ускользали от вашего внимания — такие вещи, как качество света и тени, тон и текстура и форма зданий по отношению к ландшафту", — сказал он. "Все это требует самой интенсивной концентрации и, следовательно, является одним из самых расслабляющих и терапевтических упражнений, которые я знаю", - говорит король. - "На самом деле, в моем случае я обнаружил, что это переносит меня в другое измерение, которое в буквальном смысле освежает те части души, которых другие виды деятельности не могут достичь".

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