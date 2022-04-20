Хочет быть ближе к принцу Филиппу: королева Елизавета II проведет свой день рождения не в Виндзоре

Хочет быть ближе к принцу Филиппу: королева Елизавета II проведет свой день рождения не в Виндзоре

Завтра Ее Величеству королеве Елизавете II исполнится 96 лет.

Свой день рождения монарх проведет в одной из своих любимых резиденций – Сандрингеме, в Норфолке, где любила бывать на каникулах со своим супругом принцем Филиппом.

Сообщается, что королева останется в доме Вуд-Фарм – это фермерский дом в Норфолке – одно из любимых мест королевы Елизаветы и Филиппа. В молодые годы они проводили там много времени. А сам герцог Эдинбургский жил там с 2017 года, с тех пор как сложил с себя королевские полномочия, выйдя на пенсию.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Издание Mirror сообщает, что королева Елизавета II решила, что в свой день рождения она хотела бы быть как можно ближе к своему покойному мужу и в обстановке, которая была очень близка их сердцам. Сандрингем хранит так много особых воспоминаний для королевы и принца Филиппа.

Напомним, 9 апреля исполнился ровно год со дня кончины герцога Эдинбургского. Он был похоронен 17 апреля 2021 года, после его похорон Елизавета II несколько часов провела также в одиночестве.

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