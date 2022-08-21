Хочет вернуться в семью: о чем просил королеву принц Эндрю во время их совместного отпуска

Ходят слухи, что опальный принц Эндрю до сих пор является любимым сыном королевы Елизаветы, которому она готова многое простить.

Принц Эндрю, был лишен всех своих покровительств и воинских званий из-за судебного процесса, закончившегося многомиллионной выплатой жертве сексуальных домогательствах Вирджинии Джуффре, которая на момент совершения предполагаемых действий была несовершеннолетней.

Сейчас принц Эндрю старается не попадать в объективы фотографов тех оставшихся мероприятиях, на которые его еще приглашают, как члена королевской семьи, и ведет достаточно уединённый образ жизни.

Также читайте Чарльз и Уильям заодно: почему у принца Эндрю нет шансов вернуться к королевской жизни

Но, как отмечает источник Daily Mail, 62 принц понимает, что не может провести остаток своих дней, сидя в Королевском домике в Виндзоре, выгуливая своих собак и катаясь на лошадях. Принц хочет вернуться в семью как работающий член, а это значит, он хочет вернуть себе некоторую часть патронатов и публичной работы, которая, конечно, будет оплачиваться, как это происходит с остальными.

Эндрю, чья заявка на восстановление его ролей была отклонена королевой ранее этим летом, хочет получить новую должность. Источник сообщил, что он надеется, что королева сможет повлиять на принца Чарльза и принца Уильяма, которые не видят для него пути назад.

Принц провел три дня с королевой в этом месяце и был первым и единственным ее гостем в начале отпуска в Балморале. Скорее всего, он обсуждал с королевой то, что он может сделать со своей жизнью.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Другой источник сказал, что Эндрю знает, что сильно подвел свою мать, но он не был осужден за преступление. И это дает ему надежду на возвращение в королевскую семью.

Читайте также: