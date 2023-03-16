"Хочется целоваться и обниматься": пес Патрон показал новое фото и рассказал о своих желаниях

Пес-сапер Патрон порадовал подписчиков в Instagram своей новой фотографией.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака также поделилась мыслями о своих "телячьих нежностях", когда она размахивает хвостом, хочет всех лизать, ютиться и дарить свою любовь.

"Иногда волна нежности возьмет и как накатится! Сразу хочется целоваться, обниматься, прислоняться. Говорят, что это от каких-то эндорфинов или что там. Тогда хвост крутит попой, язык самопровозглашенно раздает лизи...

Я недавно подумал, что близость и объятия — это очень важно. Так мы делимся не только своими чувствами, но и энергией. А обмен энергией очень важен! Потому что это как солнечные батареи и солнце: если солнце не пригреет батарею, она не даст энергию. Так мы, обнимая лапами или руками, говорим "люблю тебя, горжусь тобой, ты лучшая(ый)". И когда ты видишь глаза, полные любви и ласки, – это так ценно!

Говорят, что люди, которые любят "ласкаться" (целоваться-обниматься), — более счастливы. Но я знаю людей и одного серого кота, к которым и подойти нельзя. Интересно, они мечтают об этих безлимитных объятиях? Об этих "ваннах нежности"? Или они счастливее, когда к ним не прикасаются? Говорите, что думаете.

Всем лизь. Выходит, что двойной лизь", — написал Патрон.

Напомним, недавно пес-пиротехник побывал на концерте Нади Дорофеевой в Чернигове. В Instagram у него появилось видео, как он нежится на руках у своего звездного кумира Нади.

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